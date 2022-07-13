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المرأة

أول تعليق من ميريام فارس بعد وصول "قومي" للعالمية: ما بقى نصغر حالنا

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:00
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قالت الفنانة ميريام فارس إنها حققت العالمية بعد انتشار أغنيتها "قومي" حول العالم.

وأوضحت ميريام فارس في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" أنه أصبح من الطبيعي وصفها بالفنانة العالمية، موضحة: "يعني أغنية لما تنتشر على كل لسان وتنسمع وتتشاف 8.4 مليار مرة، أغنية تتلعب في كل الأندية بالعالم، ما بقى نصغر حالنا".
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وتابعت ردا على الساخرين من وصفها لنفسها بالعالمية: "ليش لأ؟ ليش بدنا نضل نستصغر حالنا، ليش بدنا نضلنا ما عندنا ثقة بحالنا، ليه بدنا نضلنا نفخر ببعضنا، السنة الماضية نزلت نتفليكس، ليش لأ ليه مش أنا؟".
 



وأعلنت ميريام فارس قبل أيام عن تحقيق أغنيتها "قومي" 8.4 مليار مشاهدة على تطبيق Tik Tok، دون أن تكشف عن مصدر الرقم، حيث يشير هاشتاج أغنية "قومي" إلى تحقيقه 40.8 مليون مشاهدة فقط، في حين حقق تحدي رقصة الأغنية 59.1 ألف مشاهدة عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة.
 
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