قبل تسلميها التاج.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي وصور سيلفي من غرفة النوم

إلى ذلك تم اختيار 17 فتاة من المتنافسات على العرش من بين المشاركات اللواتي تقدمن للمسابقة في لبنان وخارجه، وستحيي السهرة الفنانة نانسي عجرم وستكون من تقديم الممثلة ايميه صياح.