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المرأة

قبل تسلميها التاج.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي وصور سيلفي من غرفة النوم

Lebanon 24
13-07-2022 | 01:35
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تقضي ملكة جمال لبنان 2028 مايا رعيدي وقتها في لندن، وتقوم بنشر نشاطاتها اليومية عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

مايا التي احتفظت بلقب ملكة جمال لبنان لـ 3 سنوات بسبب الأزمة التي عصفت بلبنان وبسبب وباء كورونا تستعد لتسليم التاج لملكة جديدة سيتم انتخابها في 24 تموز الجاري بحفل تنظمه قناة الـ LBCI .

 

ونشرت مايا مؤخرا مجموعة صور على انستغرام ظهرت فيها بفستان صيفي ملون وهي تلتقط سيلفي  من غرفة النوم.

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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)

 

إلى ذلك تم اختيار 17 فتاة من المتنافسات على العرش من بين المشاركات اللواتي تقدمن للمسابقة في لبنان وخارجه، وستحيي السهرة الفنانة نانسي عجرم وستكون من تقديم الممثلة ايميه صياح.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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