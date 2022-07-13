أول ظهور لديانا حداد بعد حذف كل صورها... هل اعتزلت الفنّ؟

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وقالت ديانا حداد خلال تسجيل عبر برنامج Et بالعربي، إنها تتمتع بصحة جيدة ولن تعتزل الفن كما خمن البعض، معلقةً: "أخذت فرصة لنفسي وابتعدت شوية عن السوشيال ميديا، وخلال هذه الفترة لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والميديا والجمهور الغالي".



وتابعت حداد: "قد إيه خافوا عليا.. أنا بشكرهم على محبتهم الكبيرة وكل اللي سألوا عني، وعايزة آكد إني بخير الحمد لله وأفضل من قبل كده بكتير، وأنا ما اعتزلت الفن وموجودة بمرحلة جديدة من حياتي وهي مرحلة كلها سلام وهدوء وبشتغل على حاجات جديدة ورؤية جديدة وكتير متشوقة إني أقدم ليكم كل جديد.. بحبكم كتير". في أول ظهور للنجمة ديانا حداد بعد حذفها كل صورها على إنستغرام، نفت تماماً ما تردد عن اعتزالها الفن، وقالت إنها فقط احتاجت فرصة للبقاء "مع نفسها" في فترة راحة، بعيدة عن السوشيال ميديا، ولمست خلال هذه الفترة محبة جمهورها لها.وقالت ديانا حداد خلال تسجيل عبر برنامج Et بالعربي، إنها تتمتع بصحة جيدة ولن تعتزل الفن كما خمن البعض، معلقةً: "أخذت فرصة لنفسي وابتعدت شوية عن السوشيال ميديا، وخلال هذه الفترة لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والميديا والجمهور الغالي".وتابعت حداد: "قد إيه خافوا عليا.. أنا بشكرهم على محبتهم الكبيرة وكل اللي سألوا عني، وعايزة آكد إني بخير الحمد لله وأفضل من قبل كده بكتير، وأنا ما اعتزلت الفن وموجودة بمرحلة جديدة من حياتي وهي مرحلة كلها سلام وهدوء وبشتغل على حاجات جديدة ورؤية جديدة وكتير متشوقة إني أقدم ليكم كل جديد.. بحبكم كتير".







يذكر أن النجمة اللبنانية ديانا حداد فرضت حالة من الغموض حول مستقبلها الفني، بعدما قامت بحذف كل صورها من حسابها بموقع إنستغرام، بما فيها صورة البروفايل الشخصي، عقب أيام قليلة من الجدل حول صورتها بالحجاب التي تم تداولها مع قصة إعلان إسلامها، ما دفع البعض لتوقع قرب إعلان ديانا اعتزالها العمل الفني. يذكر أن النجمة اللبنانية ديانا حداد فرضت حالة من الغموض حول مستقبلها الفني، بعدما قامت بحذف كل صورها من حسابها بموقع إنستغرام، بما فيها صورة البروفايل الشخصي، عقب أيام قليلة من الجدل حول صورتها بالحجاب التي تم تداولها مع قصة إعلان إسلامها، ما دفع البعض لتوقع قرب إعلان ديانا اعتزالها العمل الفني.





وسبق أن كشفت ديانا حداد قصة اعتناقها الدين الإسلامي وأبدت دهشتها من تداول صورها بالحجاب من الحرم المكي، وأكدت أنها أعلنت إسلامها منذ خمس سنوات كاملة، وأضافت في توضيح لبرنامج ET بالعربي: "الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورتي في المملكة العربية السعودية، والحمد لله على محبة الناس، والصورة بقالها 5 سنين لما كانت بنتي صغيرة وهي حالياً أطول مني".



وتابعت ديانا حداد: "أنا بحترم كل الأديان وكل إنسان حر في قناعاته، واعتناقي للإسلام من فترة كبيرة، لكن الحمد لله على حب الناس، ويارب تكون دايماً أخباري طيبة". صور ديانا بالحجاب وقصة إعلان إسلامها قديمة وتحدثت عنها حداد أكثر من مرة منذ سنوات، ولا أحد يعرف سر إعادة نشرها وتداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع البعض الآخر لترجيح أن ديانا بصدد التمهيد لطرح أعمال فنية جديدة، خاصة أن قرار الاعتزال لا يوجد ما يبرره حالياً.وسبق أن كشفت ديانا حداد قصة اعتناقها الدين الإسلامي وأبدت دهشتها من تداول صورها بالحجاب من الحرم المكي، وأكدت أنها أعلنت إسلامها منذ خمس سنوات كاملة، وأضافت في توضيح لبرنامج ET بالعربي: "الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورتي في المملكة العربية السعودية، والحمد لله على محبة الناس، والصورة بقالها 5 سنين لما كانت بنتي صغيرة وهي حالياً أطول مني".وتابعت ديانا حداد: "أنا بحترم كل الأديان وكل إنسان حر في قناعاته، واعتناقي للإسلام من فترة كبيرة، لكن الحمد لله على حب الناس، ويارب تكون دايماً أخباري طيبة".

(سيدتي)