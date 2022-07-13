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المرأة

بفستان قصير جداً.. ماغي بو غصن تفاجئ الجمهور بإطلالتها بعيد نوال الزغبي وأحد المتابعين: لابسين قمصان نوم! (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:52
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نشرت الممثلة ماغي بو غصن فيديو على حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه برفقة الفنانة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.

 

واحتفلت ماغي ونوال بالمناسبة في أحد المطاعم، وظهرتا ترقصان وتغنيان على إحدى أغنيات نوال.

 

وعلقت ماغي على الفيديو بالقول": ولو متأخرا…ينعاد عليكي…بحبك."

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)

 

 
 
 

الا ان ماغي فاجأت الجمهور بإطلالتها حيث ارتدت فستانا مكشوفا وقصيرا باللون الأسود، أما نوال فارتدت فستانا قصيرا باللون البنفسجي.

 

وقد علق المتابعون على الفيديو، فمنهم من أثنى على إطلالة ماغي معتبرا انها إطلالة جميلة، في حين انتقدها البعض الآخر، فأشار إلى ان الإطلالاتين لا تليقان بماغي ونوال، وكتب أحدهم قائلا: "لابسين قمصان نوم!".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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