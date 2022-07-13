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المرأة
للحامل.. فيتامين د يحمي طفلك من الإصابة بالإكزيما
Lebanon 24
13-07-2022
|
16:00
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تشير الإحصائيات إلى أن 1 من كل 6 أطفال بين عام و5 أعوام يُصاب بمرض الإكزيما التأتبية، وهو عبارة عن التهاب مزمن، ارتفعت نسب الإصابة به بين الأطفال في العقود الأخيرة.
المجلة البريطانية للأمراض الجلدية نشرت بحثاً طبياً أجراه مجموعة من الباحثين من جامعة ساوث هامبتون، يشير إلى أن تناول الأم الحامل فيتامين د في صورة مكملات غذائية أثناء شهور الحمل، يمكن أن يقلل فرص إصابة الأطفال بالإكزيما التأتبية.
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الدراسة شملت نحو امرأة 700 حامل، تناولت 352 منهن مكملات فيتامين د منذ الأسبوع الـ14 للحمل، وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات تلقّين فيتامين د، كانوا أقل إصابة بمرض الإكزيما التأتبية حتى بلوغهم عمر العام.
وفي نهاية البحث، أوصى الباحثون الأمهات بضرورة تناول 1000 وحدة دولية من فيتامين د يومياً منذ الأسبوع الـ 14 من الحمل، وحتى الرضاعة، وذلك لتقليل فرص إصابة الأطفال بمرض الإكزيما التأتبية.
المصدر: نواعم
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