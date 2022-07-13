Advertisement

المرأة

3 أسباب خفية تدفعكِ لانتقاد زوجك باستمرار

Lebanon 24
13-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-970866-637933117012913568.PNG
Doc-P-970866-637933117012913568.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الانتقاد سلوك مزعج ويصيب الآخرين بالإحباط، إذا كنتِ تحبين زوجك فعلاً، فانتقادك المستمر له تقف وراءه أسباب خفية تدفعكِ نحو هذا السلوك المزعج، تابعي القراءة، وتعرفي إلى تلك الأسباب الخفية التي قد تدفعكِ لانتقاد زوجك باستمرار.
Advertisement
 
1- تشعرين بالاستياء من حياتك
الشعور بعدم الرضى والاستياء من حياتك يجعلكِ غاضبة طوال الوقت، وغضبك يدفعكِ لانتقاد زوجك باستمرار، فأنتِ تلقين اللوم عليه لعدم شعورك بالسعادة والرضى، وبالتالي تستنكرين تصرفاته مهما كانت بسيطة.
والحل هو البحث عن أسباب عدم شعورك بالرضى والسعادة، ركزي على الصفات الجيدة لزوجك، والجوانب الإيجابية في حياتك الزوجية، سوف يعزز هذا شعورك بالامتنان والرضى، وبالتالي تقل انتقاداتك لزوجك.
 
2- تحملين ضغينة تجاه زوجك
عدم حل المشاكل يؤدي إلى تراكم الضغائن داخلك، وهذه التراكمات تصيبك بالغضب منه، ما يدفعكِ إلى انتقاده طوال الوقت.
فكري في سبب غضبك من زوجك، إذا كان السبب موقفاً قديماً تسبب بجرحك، واعتذر زوجك وندم، فابذلي الجهد من أجل مسامحة زوجك على هذا الخطأ، اغفري له وتأكدي من شعورك بالرضى والتسامح تجاه هذا الخطأ، أو تحدثي مع زوجك للتخلص من شعورك بالاستياء والضغينة، حتى تتمكني من استعادة سلامك النفسي، وتتوقفي عن انتقاد زوجك ومضايقته.
 
3- الانتقاد سمة من سماتك الشخصية
هناك بعض الأشخاص يفكرون بطريقة ناقدة طوال الوقت، يركزون على الجوانب السلبية ويضخمونها، وفي المقابل يتجاهلون الإيجابيات.
إذا كان الانتقاد من سماتك الشخصية، عليكِ العمل على شخصيتك من أجل التخلص من هذه الصفة المزعجة.
ركزي على الإيجابيات، وقاومي عقلك عندما يحاول التركيز على السلبيات، وكلما لاحظتِ أنكِ بدأتِ بانتقاد زوجك، قاومي ذلك بالتفكير في مبرراته أو في إيجابياته، واحرصي على أن تتحلّي بحسن الظن.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-13
11:00 | 2022-07-13
07:47 | 2022-07-13
07:45 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
04:07 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website