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المرأة

شاكيرا غاضبة من والدتها... ما علاقة بيكيه؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 05:00
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أبدت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا امتعاضها من تصريحات والدتها الأخيرة، التي أبدت فيها رغبتها في عودة ابنتها لشريكها السابق وأبي أولادها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة.

وأعلنت شاكيرا في بيان رسمي، انتهاء علاقتها ببيكيه التي استمرت 12 عاماً بشكل رسمي، والتي بدأت بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وأثمرت طفلين هما ميلان وساشا.
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وحسب صحيفة marca الإسبانية فإن ريبول، والدة شاكيرا، عبرت عن رغبتها في عودة الثنائي إلى بعضهما البعض بعد تسوية الخلافات بينهما.

ونقلت الصحيفة الإسبانية جزءاً من مقابلة مقتضبة مع والدة شاكيرا، قالت فيها: "بالطبع، أود أن أراهما معاً مرة أخرى".

وعن ظروف شاكيرا النفسية بعد انتقالها للعيش في ميامي، صرحت والدتها: "إنها تشعر بالتحسن يوماً بعد يوم، وليس لدي فكرة عن سفرها وأين ستقيم، لمْ نتحدث عن هذه النقطة".

ويبدو أن هذه التصريحات لم ترُق لشاكيرا، التي سارعت لمطالبة والدتها بالتزام الصمت، وفق الصحيفة التي تصدر من مدريد.

ووفق ادعاء الصحيفة ذاتها، فإن شاكيرا مستعدة لمسامحة بيكيه، الذي اتُّهم بخيانتها مع شابة عشرينية، يحمل الحرف الأول من اسمها (C).

وتعرضت شاكيرا لصدمة عاطفية قوية من تصرفات بيكيه، لكنها وعلى الرغم من ذلك لا تمانع مسامحته، لأنها ما تزال تحبه، حسب "ماركا".

وأضافت أن بيكيه لم يعد يواعد تلك الفتاة الشقراء، التي شوهد بصحبتها بعد أيام من الانفصال عن شاكيرا.
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