فنانة عالمية شهيرة تعتدي بالضرب على معجب (فيديو)

نشرت النجمة العالمية نيكي ميناج فيديو، يُظهر ملاحقة الجمهور لسيارتها أثناء تواجدها في لندن، وقد حصد هذا الفيديو عدداً كبيراً من المشاهدات.

كما نشرت صوراً وفيديوهات تُظهر استقبالَ المعجبين لها في لندن والتهافت على سيارتها، وأرفقته بتعليق أعربت فيه عن حبها لهم، كما شكرت الشرطة على مساعدتها في هذا الموقف.

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وفي التفاصيل، دفعت نيكي ميناج المعجبَ بقوه أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معها، ولكن على الرغم من مهاجمة الجمهور لنيكي ميناج بعد انتشار الفيديو، واتهامها بالغرور واستخدام العنف مع شاب لم يقم بأذيتها، إلا أن المعجب فاجأ الجميع بتوجيه بالشكر لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ حيث كتب: "أنا سعيد للغاية؛ لأن نيكي ميناج لمستني.. شكراً نيكي ميناج على زيارتك للندن".

(سيدتي)