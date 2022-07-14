مُجدداً جويل مردينيان تُثير الجدل.. ارتدت مايوه "بالمقلوب" ومتابعون: "استغفر الله"(صور)

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" ظهرت فيها داخل مسبح منزلها في جنوب فرنسا حيث تقضي عطلتها الصيفية مع عائلتها.

وأثارت جويل الجدل حيث ظهرت بمايوه ملون بدا وكأنها ارتدته بالمقلوب.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انتقدوا جرأتها في الصور، كما لفتهم التاتو في أسفل بطنها. ومن بين التعليقات: "استغفر الله العظيم"، "شو هالمنظر المقرف"، "يا ساتر يارب". لكن في المقابل أشاد بعض المتابعين بصور جويل.