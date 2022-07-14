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المرأة

مُجدداً جويل مردينيان تُثير الجدل.. ارتدت مايوه "بالمقلوب" ومتابعون: "استغفر الله"(صور)

Lebanon 24
14-07-2022 | 01:27
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" ظهرت فيها داخل مسبح منزلها في جنوب فرنسا حيث تقضي عطلتها الصيفية مع عائلتها.

 

وأثارت جويل الجدل حيث ظهرت بمايوه ملون بدا وكأنها ارتدته بالمقلوب.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انتقدوا جرأتها في الصور، كما لفتهم التاتو في أسفل بطنها. ومن بين التعليقات: "استغفر الله العظيم"، "شو هالمنظر المقرف"، "يا ساتر يارب". لكن في المقابل أشاد بعض المتابعين بصور جويل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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