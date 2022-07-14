دانييلا رحمة بإطلالة ساحرة بالأبيض.. وآثار البرونزاج يلفت المتابعين (صور)

نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان أبيض قصير ووضعت فوقه قميصا باللون نفسه.

وبدا لافتا البرونزاج على جسدها حيث يبدو انها تقضي إجازتها في لبنان على البحر.

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال وإطلالة دانييلا، وكان لافتا تعليق زميلتها ماغي بو غصن على الصورة حيث كتبت: آه هيك صارت برونزاج من ورايي"، لتجيبها دانييلا: "انا بعدني ناطرتك يلا".