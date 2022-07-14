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أصبح معظم الأطفال يمتلكون هواتف متصلة بالإنترنت، من الصعب إبقاء طفلك بدون هاتف متصل بالإنترنت لأن هذا القرار يشعره بالعزلة عن أقرانه، وربما يتعرض للإحراج أيضاً. ولكن الحقيقة أن الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت هو قوة هائلة في يد الطفل الصغير، ويعرضه للكثير من الأخطار، لذا من الجيد اتخاذ قرار إبقاء طفلك بدون هاتف متصل بالإنترنت، ولكن هذا القرار يحتاج إلى بذل الجهد للحفاظ عليه وتطبيقه.تابعي القراءة لتتعرفي إلى 5 طرق لإبقاء طفلك بدون هاتف متصل بالإنترنت.1- اسمحي لطفلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جهاز كومبيوتر في المنزليمكنكِ إبقاء طفلك على تواصل مع أصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على قيامه بالتواصل مع أصدقائه فقط دون إهدار وقته في تصفح أشياء ليس لها قيمة، أو الدخول إلى صفحات غير مناسبة لسنه، وذلك عبر السماح له باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ساعة يومياً على جهاز كومبيوتر موجود في المنزل.2- اعطِ لطفلك هاتفاً غير متصل بالإنترنتهناك أنواع من الهواتف ليس بها خاصية الاتصال بالإنترنت، وهذا النوع من الهواتف يسمح لطفلك بالاتصال أو إرسال رسالة نصية، وهذه طريقة صحية للتواصل مع أصدقائه أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا يشعر طفلك أنه على تواصل مع أصدقائه، دون التعرض لمشاكل الإنترنت.3- شجعي تجمعات الأصدقاء في منزلكإذا كان طفلك يمتلك هاتفاً متصلاً بالإنترنت؛ فسوف يكون على اتصال بأصدقائه، ولكن لا شيء يضاهي مقابلة الأصدقاء وقضاء وقت ممتع معهم، لذا تطوعي بتنظيم مواعيد لتجمع أصدقاء طفلك في منزلك، وسوف يحصل على فوائد أكثر بكثير من التواصل معهم عبر الهاتف.4- شجعي طفلك على الاشتراك في أنشطة ما بعد المدرسةيساعد الانخراط في أنشطة ما بعد المدرسة على إبقاء طفلك دون هاتف متصل بالإنترنت، وفي نفس الوقت يكون غير منعزل، حيث تتيح له هذه النشطة التواصل مع أقرانه، وتكوين صداقات جديدة، وقضاء وقت ممتع ومفيد مع أصدقائه.5- تواصلي مع أمهات أصدقاء طفلكالحفاظ على تواصل مع أمهات أصدقاء طفلك، يدعم تواصل طفلك مع أصدقائه، حيث يمكنكِ ترتيب مواعيد لمقابلة الأطفال، أو أخذ الإذن للتجمع في منزلك، وغيرها من الأمور التي تبقي طفلك على تواصل مع أصدقائه، دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت.