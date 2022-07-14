Advertisement

المرأة

نصائح للعناية بالبشرة بعد السباحة خلال الصيف

Lebanon 24
14-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-971192-637933980734937405.jpg
Doc-P-971192-637933980734937405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحتاج البشرة خلال فصل الصيف إلى عناية كبيرة، خاصة بعد السباحة في مياه البحر أو المسبح، لذلك ينصح خبراء الجمال السيدات باتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على بشرتهن مشرقةً وغير جافة ومشققة خلال الصيف.
Advertisement

وتبدأ مسألة حماية البشرة باستخدام مرطّب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس، ومن الضروري أيضاً أن تضعي واقياً مناسباً للشمس، على أن تكرري هذا الأمر كل ساعتين لحماية بشرتك.

وتترافق هذه الخطوات مع ضرورة الإكثار من شرب المياه خلال تواجدك على البحر لأنها ترطّب الجلد بشكل طبيعي.

ويعتقد بعض خبراء الجمال أن حمّام الماء البارد فور الخروج من البحر مفيد وضروري للبشرة من أجل التخلص السريع من الأملاح والرمال المتراكمة على الجلد.

ويلي ذلك وضع مرطّب أو زيت خاص على الشعر لتجنّب تشابكه وتشكّل العقد المزعجة ولمنع تلفه بسبب المياه المالحة، ومن الضروري أيضاً ترطيب البشرة بمرطّب عالي الفعالية لحماية الجسم من التشقق والجفاف، والحرص على وضع المرطّب مباشرةً بعد الاستحمام.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-14
11:00 | 2022-07-14
10:51 | 2022-07-14
08:00 | 2022-07-14
05:21 | 2022-07-14
05:00 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website