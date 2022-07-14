نصائح للعناية بالبشرة بعد السباحة خلال الصيف

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تحتاج البشرة خلال فصل الصيف إلى عناية كبيرة، خاصة بعد السباحة في مياه البحر أو المسبح، لذلك ينصح خبراء الجمال السيدات باتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على بشرتهن مشرقةً وغير جافة ومشققة خلال الصيف.وتبدأ مسألة حماية البشرة باستخدام مرطّب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس، ومن الضروري أيضاً أن تضعي واقياً مناسباً للشمس، على أن تكرري هذا الأمر كل ساعتين لحماية بشرتك.وتترافق هذه الخطوات مع ضرورة الإكثار من شرب المياه خلال تواجدك على البحر لأنها ترطّب الجلد بشكل طبيعي.ويعتقد بعض خبراء الجمال أن حمّام الماء البارد فور الخروج من البحر مفيد وضروري للبشرة من أجل التخلص السريع من الأملاح والرمال المتراكمة على الجلد.ويلي ذلك وضع مرطّب أو زيت خاص على الشعر لتجنّب تشابكه وتشكّل العقد المزعجة ولمنع تلفه بسبب المياه المالحة، ومن الضروري أيضاً ترطيب البشرة بمرطّب عالي الفعالية لحماية الجسم من التشقق والجفاف، والحرص على وضع المرطّب مباشرةً بعد الاستحمام.