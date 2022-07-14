سيارة فنانة شهيرة تنفد من البنزين... وهكذا تسببت بزحمة سير!

في حوالي الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء الماضي، تم استدعاء سلطات إنفاذ القانون بعد الإبلاغ عن سيارة مرسيدس بيضاء تُعطِّل المسار الثالث على الطريق السريع 101، في كاليفورنيا. لم يكن سائق السيارة سوى مغنية البوب "بريتني سبيرز"، التي نفد الوقود مباشرة من سيارتها في أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً وتحتاج إلى مرافقتها إلى بر الأمان.

Advertisement

وفقاً لموقع People، طلبت "بريتني سبيرز" المساعدة من الشرطة.

وقال التقرير إن الشرطة تلقت مكالمة عن سيارة متوقفة في حوالي الساعة 10 مساءً، وتوجهوا إلى مكان العطل. عندما وصلوا، وجد الضباط؛ "سبيرز" في المقعد الخلفي لسيارة أخرى، التي توقفت في الممر الثاني للطريق بجوار سيارة المرسيدس الخاصة بالمغنية.

وبحلول تلك النقطة، أوضحت النجمة للضباط أن الوقود نفد من سيارتها، وحصل ضابط على مقعد السائق في سيارتها المرسيدس وتوجهوا وهم يدفعون السيارة إلى بر الأمان.

يقول مسؤولو إنفاذ القانون إن "بريتني سبيرز" شكرتهم وجلست في مقعد الراكب بينما انتظرت الشرطة وصول زوجها "سام أصغري" إلى مكان الحادث لاصطحابها.

(سيدتي)