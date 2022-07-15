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المرأة
اختبار شخصية للبنات.. ما ترينه أولا يكشف صفة لا تملكها الكثيرات
Lebanon 24
15-07-2022
|
11:00
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من الممكن اجراء اختبار شخصية ان يكشف الكثير عن صفاتها وخصائصها. وتتوفر في هذا السياق العديد من انواع الاختبارات التي يمكن ان تساعد على ذلك. ومنها تلك التي يعتمدها الاطباء النفسيون من اجل تشخيص حالة المريض. ومنها تلك البسيطة التي تستند على قوة الملاحظة والبصر. والمثال عليها اختبار الشخصية هذا الذي يعتمد على خدعة بصرية. وهو يحدد صفة فريدة في شخصية البنات من خلال ما تتم رؤيته اولاً عند النظر الى الصورة.
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الاختبار
يقضي خوض اختبار الشخصية هذا بالنظر الى الصورة لبضع ثوان قبل ان يتم تحديد ما تمت رؤيته اولاً. ومن خلال الاجابة يمكن معرفة صفة في الشخصية لا تمتلكها الى القليلات.
وجه المرأة
اذا تمت بعد النظر الى الصورة رؤية وجه المرأة مع التفاصيل المرتبطة به فهذا يدل على التمتع بعدد من الصفات المميزة. ومنها القدرة على مسامحة الاشخاص الذي يقومون ببعض التصرفات او يتفوهون ببعض الاقوال المزعجة او المؤذية. فمن المعروف ان هذا يتطلب طاقة كبيرة مع التمتع بطباع وشخصية فريدة وغير عادية. ويشير هذا ايضاً الى التمتع بالذكاء الذي يساعد على ايجاد الحلول للمشاكل الطارئة والمخارج من الظروف الصعبة خصوصاً في حال تمت مواجهتها من دون سابق انذار. كذلك يمكن ان تكشف رؤية وجه المرأة اولاً الاستعداد الدائم لخوض التجارب الجديدة واداء المهمات من دون تحضير مسبق. فهذا يعني الجرأة والقوة والثقة بالنفس وبالقدرات والطاقات فضلاً عن الشجاعة وعدم الخوف من النتائج التي يمكن ان تترتب على اي خطوة جديدة يتم القيام بها. ومن دلالات رؤية الوجه ايضاً التمتع بالحيوية الدائمة وبالجاذبية التي تلفت الكثير من الانظار في مختلف الامكنة والمناسبات.
الثعلب والطيور
قد ترى من تخوض اختبار الشخصية اولاً الثعلب والطيرين من دون وجه المرأة. ومن الممكن ان يشير هذا الى الكرم والقدرة الكبيرة على العطاء على المستويين المادي والمعنوي. وهذا يعني الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة في كل وقت ولتخطي الذات والمصالح الخاصة. فخدمة الآخرين هي امر اساسي بالنسبة اليها وان تطلب هذا التخلي عن بعض المكاسب الشخصية. كذلك تدل رؤية الثعلب والطيرين على صفات اخرى مميزة منها عدم الاستسلام في اي وقت امام المواقف الصعبة والتحلي بالاقدام امام التحديات سواء كانت عائلية ام صحية ام مهنية ام اجتماعية. ومنها الاصرار على المضي قدماً الى الامام من اجل تحقيق الاهداف وان تطلب تخطي الصعوبات عدداً من السنوات فضلاً عن عدم التراجع امام العراقيل والافخاخ التي يمكن ان تنصبها اخريات يشعرن بالغيرة. كذلك يمكن ان يدل هذا على الميل الى التواضع والتمتع بالروح الانسانية بعيداً عن اي انتماءات اخرى والى الوقوف الى جانب الحق والعدالة في اي موقف واياً تكن النتائج التي يمكن ان تنجم عن ذلك. ويكشف اختبار الشخصية هذا ايضاً صفات اخرى مميزة وفريدة لا تمتلكها الكثير من البنات ومنها الحكمة في التصرف والتفكير وتوخي الهدوء امام المشاكل التي تطرأ بشكل مفاجئ.
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