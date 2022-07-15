اختبار شخصية للبنات.. ما ترينه أولا يكشف صفة لا تملكها الكثيرات

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من الممكن اجراء اختبار شخصية ان يكشف الكثير عن صفاتها وخصائصها. وتتوفر في هذا السياق العديد من انواع الاختبارات التي يمكن ان تساعد على ذلك. ومنها تلك التي يعتمدها الاطباء النفسيون من اجل تشخيص حالة المريض. ومنها تلك البسيطة التي تستند على قوة الملاحظة والبصر. والمثال عليها اختبار الشخصية هذا الذي يعتمد على خدعة بصرية. وهو يحدد صفة فريدة في شخصية البنات من خلال ما تتم رؤيته اولاً عند النظر الى الصورة.يقضي خوض اختبار الشخصية هذا بالنظر الى الصورة لبضع ثوان قبل ان يتم تحديد ما تمت رؤيته اولاً. ومن خلال الاجابة يمكن معرفة صفة في الشخصية لا تمتلكها الى القليلات.اذا تمت بعد النظر الى الصورة رؤية وجه المرأة مع التفاصيل المرتبطة به فهذا يدل على التمتع بعدد من الصفات المميزة. ومنها القدرة على مسامحة الاشخاص الذي يقومون ببعض التصرفات او يتفوهون ببعض الاقوال المزعجة او المؤذية. فمن المعروف ان هذا يتطلب طاقة كبيرة مع التمتع بطباع وشخصية فريدة وغير عادية. ويشير هذا ايضاً الى التمتع بالذكاء الذي يساعد على ايجاد الحلول للمشاكل الطارئة والمخارج من الظروف الصعبة خصوصاً في حال تمت مواجهتها من دون سابق انذار. كذلك يمكن ان تكشف رؤية وجه المرأة اولاً الاستعداد الدائم لخوض التجارب الجديدة واداء المهمات من دون تحضير مسبق. فهذا يعني الجرأة والقوة والثقة بالنفس وبالقدرات والطاقات فضلاً عن الشجاعة وعدم الخوف من النتائج التي يمكن ان تترتب على اي خطوة جديدة يتم القيام بها. ومن دلالات رؤية الوجه ايضاً التمتع بالحيوية الدائمة وبالجاذبية التي تلفت الكثير من الانظار في مختلف الامكنة والمناسبات.