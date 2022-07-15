فنانة عربية تُثير الجدل بتصريحاتها.. "ستقاضي والدتها لانها انجبتها دون ان تستشيرها"! (فيديو)

اثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة بين المتابعين وذلك بعد اعلانها عن نيتها مقاضاة والدتها لانها انجبتها من دون ان تستشيرها.

وقالت شمس في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب. أريد أن أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني من دون ما تستشيرني، شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا".

وأضافت: "من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض... أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني اياها".