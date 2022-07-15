Advertisement

المرأة

ظهرت بفستان ساتان.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بإطلالة ساحرة في فرنسا (صور)

Lebanon 24
15-07-2022 | 04:39
A-
A+
Doc-P-971457-637934821291678702.png
Doc-P-971457-637934821291678702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام.

 

دانا التي تعيش في باريس انتقلت إلى جنوب فرنسا حيث تقضي إجازة ظهرت بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا طويلا أسود من الساتان .

 

Advertisement
 
 
 
 

وكانت دانا لفتت أيضا الأنظار منذ أيام خلال حضورها عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في أسبوع الموضة في باريس.

A post shared by Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

 

 
 

وقد درست دانا إدارة الأعمال ألا انها اختارت ان تدرس أيضا مجال "الطبخ" في أهم معهد في باريس وهي تعمل حاليا في أحد أهم المطاعم في العاصمة الفرنسية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-15
05:00 | 2022-07-15
03:30 | 2022-07-15
03:05 | 2022-07-15
02:19 | 2022-07-15
00:50 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website