ظهرت بفستان ساتان.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بإطلالة ساحرة في فرنسا (صور)

نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام.

دانا التي تعيش في باريس انتقلت إلى جنوب فرنسا حيث تقضي إجازة ظهرت بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا طويلا أسود من الساتان .

Advertisement

وكانت دانا لفتت أيضا الأنظار منذ أيام خلال حضورها عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في أسبوع الموضة في باريس.

View this post on Instagram

A post shared by Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)





وقد درست دانا إدارة الأعمال ألا انها اختارت ان تدرس أيضا مجال "الطبخ" في أهم معهد في باريس وهي تعمل حاليا في أحد أهم المطاعم في العاصمة الفرنسية.