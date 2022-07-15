بعد طلاقها.. الفنانة الشابة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها (صوة)

أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي في"إنستغرام"، اعتبرها جمهورها جريئة أكثر من اللازم.



وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جديدة، حيث ارتدت بدلة رجالية باللون الرمادي تحتها توب أبيض قصير، كشف عن جزء كبير من بطنها وصدرها، الأمر الذي عرضّها للانتقادات.

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