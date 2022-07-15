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المرأة

بعد طلاقها.. الفنانة الشابة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها (صوة)

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:00
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أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي في"إنستغرام"، اعتبرها جمهورها جريئة أكثر من اللازم.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جديدة، حيث ارتدت بدلة رجالية باللون الرمادي تحتها توب أبيض قصير، كشف عن جزء كبير من بطنها وصدرها، الأمر الذي عرضّها للانتقادات.
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يأتي ذلك بعد الازمة التي عاشتها ياسمين اثر طلاقها من المخرج هادي الباجوري.
 
المصدر: لها
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