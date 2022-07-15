ديميت أوزدمير تعاني المرض.. قبل أسابيع من زفافها

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في حين أنه كان من المفترض أن تبدأ تصوير الموسم الثاني من فيلم "تكتيكات الحب"، لصالح "نتفليكس"، وتتفرغ بعدها للبدء بالتحضير لحفل زفافها الذي سيقام نهاية الشهر المقبل، تعرضت الممثلة التركية ديميت أوزدمير لوعكةٍ صحية أعلنت عنها من خلال تدوينةٍ لها عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام".وفي تدوينتها، كشفت نجمة "الطائر المبكر" عن إصابتها بفيروس كورونا، قائلةً: "بعد 3 سنوات على اكتشاف فيروس كورونا، أصبت به، لذا لا يوجد شيء مؤجل".وعن حالتها الصحية، أوضحت النجمة التركية أنها تشعر بالألم الثقيل، وأنها تتغلب على المرض بصعوبة، لكن علاجها مستمر، وستتعافى قريباً وتعود إلى حياتها وأعمالها، طالبةً من الجميع توخي الحذر.