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المرأة
ديميت أوزدمير تعاني المرض.. قبل أسابيع من زفافها
Lebanon 24
15-07-2022
|
14:00
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في حين أنه كان من المفترض أن تبدأ تصوير الموسم الثاني من فيلم "تكتيكات الحب"، لصالح "نتفليكس"، وتتفرغ بعدها للبدء بالتحضير لحفل زفافها الذي سيقام نهاية الشهر المقبل، تعرضت الممثلة التركية ديميت أوزدمير لوعكةٍ صحية أعلنت عنها من خلال تدوينةٍ لها عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام".
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وفي تدوينتها، كشفت نجمة "الطائر المبكر" عن إصابتها بفيروس كورونا، قائلةً: "بعد 3 سنوات على اكتشاف فيروس كورونا، أصبت به، لذا لا يوجد شيء مؤجل".
وعن حالتها الصحية، أوضحت النجمة التركية أنها تشعر بالألم الثقيل، وأنها تتغلب على المرض بصعوبة، لكن علاجها مستمر، وستتعافى قريباً وتعود إلى حياتها وأعمالها، طالبةً من الجميع توخي الحذر.
وكانت أوزدمير تستعد لتكون عروساً هذا الصيف، وإقامة حفل زفافها إلى خطيبها المغني أوزهان كوتش في 28 من شهر أغسطس القادم، كما كان من المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "تكتيكات الحب" هذا الأسبوع، إلا أنه تأجل للأسبوع القادم لحين التأكد من تعافيها وانتهاء فترة حجرها الصحي.
وقبل أسبوعين أعلنت ديميت أوزدمير خطبتها رسمياً إلى أوزهان كوتش، في حفلٍ حضرته عائلتها وأصدقاؤها، وارتدت فيه 3 فساتين كان الأول باللون الأبيض وارتدته أثناء تقديمها القهوة لخطيبها، ليكللا بذلك علاقة عاطفية استمرت لعامين.
المصدر: زهرة
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