إليكِ 5 طرق لإعادة إحياء زواجك وإنقاذه من الفشل

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الزواج يشبه القطار، عندما يسير في مسار خاطئ، يصبح من الصعب السيطرة عليه، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تستسلمي لاتجاه زواجك نحو الفشل. إذا كنتِ تشعرين أن زواجك أصبح في خطر، وأنه على وشك الفشل، فالطرق التالية يمكن أن تساعدك على إعادة إحياء زواجك، وإنقاذه من الفشل. تابعي القراءة.1- الإنصاتالإنصات لزوجك عندما يتحدث لا يقل أهمية عن رغبتك في الحديث إليه، فما فائدة أن تتحدثي ولا تنصتي لأفكار ومشاعر ورغبات شريك حياتك؟درّبي نفسك على الإنصات إلى زوجك عندما يتحدث إليكِ، واحرصي على أن تكون المحادثات بينكما تبادلية، وليست من طرف واحد.2- الاستعانة بمستشار علاقات زوجيةعندما تشعرين بألم في أسنانك، فإنكِ تذهبين إلى طبيب الأسنان، كذلك مستشار العلاقات الزوجية، فهو شخص درس وتعلم وتدرب لخلق مساحات من التفاهم والانسجام بين الأزواج.مستشار العلاقات الزوجية سيساعدك على التواصل مع زوجك بنحو صحيح، ويساعدك في معرفة كيفية إدارة حياتك الزوجية بأسلوب صحي ومثمر.3- المصارحةفي بعض الأحيان يخفي الأزواج حقيقة مشاعرهم وأفكارهم حتى لا ينزعج الطرف الآخر، ولكن حجب الحقائق لن يؤدي إلا المزيد من الفجوات والحواجز بين الزوجين، لذا احرصي على مصارحة زوجك بأفكارك ومشاعرك، والتعبير عن انزعاجك أو احتياجاتك بنحو صريح، حتى يتمكن زوجك من تلبية رغباتك، أو التوقف عن السلوكيات التي تثير غضبك، وفي نفس الوقت تكون هذه مبادرة منكِ، ويبدأ زوجك في مصارحتك أيضاً، وتصبح الحياة بينكما أكثر وضوحاً ويزيد التفاهم والانسجام بينكما.4- التواصللا شيء يزيد الارتباط بين الزوجين قدر التواصل، احرصي على التواصل مع زوجك يومياً، ابحثي عن طرق لخلق مساحات مشتركة بينكما، تحدثي معه عن أفكارك وشاركيه مشاعرك، وافتحي له باب المشاركة هو أيضاً.التواصل يذيب الحواجز ويساعدكما على حل المشاكل، فهو مفتاح التفاهم والانسجام بينك وبين زوجك، والنجاح في التواصل بمثابة صك نجاح للعلاقة بأكملها.5- العمل كفريق واحدالزواج علاقة تقوم على المشاركة، لذا فالعمل كفرد وحيد لا يساعد على نجاح العلاقة، فاحرصي على أن تشاركي زوجك أفكارك للمستقبل، وأن تكون خططكما مشتركة، وتتعاونا معاً من أجل تحقيق أهداف مشتركة، هذا المبدأ يجعلكما فريقاً واحداً، وهو ما يسهم في نجاح الزواج.