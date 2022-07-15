Advertisement

المرأة

ستيفاني صليبا تُثير الجدل.. ظهرت تتمايل وتستعرض شعرها الأشقر وأحد المتابعين:"ما معكي حق صبغة؟" (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-971659-637935436145280799.jpg
Doc-P-971659-637935436145280799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

ستيفاني ظهرت في الفيديو بملابس سوداء ضيقة وهي تتمايل وتستعرض شعرها الأشقر الطويل المموج على أنغام أغنية الفنان رامي صبري.

 

Advertisement

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال ستيفاني، الا ان بعض المتابعين نصحها بتغيير لون شعرها والعودة إلى اللون البني، وعلق أحدهم قائلا: "على شو محتارة بشعرك ما فهمنا يعني يمين او شمال"، وكتب آخر: "ما معكي حق صبغة؟ ليش هيك هاملة حالك؟".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-07-16
03:57 | 2022-07-16
02:00 | 2022-07-16
23:00 | 2022-07-15
16:00 | 2022-07-15
15:30 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website