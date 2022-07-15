ستيفاني صليبا تُثير الجدل.. ظهرت تتمايل وتستعرض شعرها الأشقر وأحد المتابعين:"ما معكي حق صبغة؟" (فيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ستيفاني ظهرت في الفيديو بملابس سوداء ضيقة وهي تتمايل وتستعرض شعرها الأشقر الطويل المموج على أنغام أغنية الفنان رامي صبري.

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال ستيفاني، الا ان بعض المتابعين نصحها بتغيير لون شعرها والعودة إلى اللون البني، وعلق أحدهم قائلا: "على شو محتارة بشعرك ما فهمنا يعني يمين او شمال"، وكتب آخر: "ما معكي حق صبغة؟ ليش هيك هاملة حالك؟".



