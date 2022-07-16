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المرأة

دينا تكشف تطورات حالة ابنها الصحية: "مجموعة فيروسات"

Lebanon 24
16-07-2022 | 14:00
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كشفت الفنانة دينا آخر تطورات الحالة الصحية لابنها علي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة من توابع إصابته بفيروس كورونا، أدت إلى ذهابه المستشفى ليتم الكشف عن إصابته بمجموعة مختلفة من الفيروسات.

وكانت دينا، قد أعلنت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" تعرض ابنها علي لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي جعلها تصر على أن تذهب به إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وأتضح أن كورونا أثرت على جهازه المناعي فتعرض لمجموعة من الفيروسات بجسمه بأكمله، معلنة أنه بدأ ي التحسن مؤخراً.
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يذكر أن دينا أكدت أن نجلها دائم الإقامة بفرنسا بحكم دراسته، وأنها دائمًا ما تشعر بالقلق طوال الوقت لأنه ينسى في أغلب الأحيان أن يتناول الطعام بطريقة جيدة، أو يتأخر في أخذ كورس علاجه، قائلة: "كنت أتمنى أن تكون دراسته بمصر".
المصدر: لها
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