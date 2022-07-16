زواج الفنانين قصص حب لا تستمر

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بعد‭ ‬أن‭ ‬تعلمنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬الحب‭: ‬روميو‭ ‬وجولييت،‭ ‬قيس‭ ‬وليلى،‭ ‬عنترة‭ ‬وعبلة،‭ ‬قصص‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬فن‭ ‬وأدب‭ ‬ومسرح‭ ‬وسينما،‭ ‬ونصوص‭ ‬شعرية‭. ‬ واليكم اليوم ابرز النجوم‭ ‬الذين ‬أثاروا‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي.أنجلينا‭ ‬جولي‭ ‬وبراد‭ ‬بيت‭:‬وبعدها عادت قصة نجما هوليوود إلى المشهد، حب زواج طلاق، تبني أبناء، إنجاب أبناء، أفلام نجاحات، و من ثم كسر الصورة، بين أنجلينا جولي وبراد بيت، ووجه الممثل براد بيت تهمة لطليقته، أنجلينا جولي، بالسعي للإضرار بمصلحته، بعد أن باعت حصتها من المزرعة التي تضم بيتا ومزرعة كروم، جنوبي فرنسا، والتي اشترياها في فرنسا في 2008 . يوما ما، كان براد بيت وأنجلينا جولي، أكثر النجوم الأزواج شهرة وجمالاً في العالم، لكن الأمر سرعان ما تحول إلى «كابوس» وعداوات، فقد رفعت الممثلة قضية، من أجل التحقيق بالطائرة التي يملكها براد بيت. تعود القصة بينهما إلى عام 2004 ، أثناء تصوير فيلمها «السيد والسيدة سميث»، وأعلنا علاقتهما رسمياً في عام 2005.جوني‭ ‬ديب‭ ‬وآمبر‭ ‬هيرد‭:‬التقى جوني ديب وآمبر هيرد، في عام 2011 أثناء تصوير فيلم «ذا رام دايري»، وتزوجا في فبراير 2015، كل الصور تشير إلى الحب والجمال، والنجاح في السينما، ولكن سرعان ما يقلب الكأس، فقد انفصلا بعد ذلك بعامين.آمبر هيرد بدأت بالإدعاء بأنها ضحية لعنف أُسري، تكسب الرهان، وتبعد بطل «قراصنة الكاريبي» جوني ديب عن الفن،، الكابتن جاك سبارو، يخسر فنه، و لكن حين كسب قضيته مؤخراً علّق «لقد عادت لي الحياة».وعلى مدى ستة أسابيع، استمعت المحكمة في ولاية فيرجينيا إلى تفاصيل زواج ديب وهيرد المتقلب، ونهايته غير السعيدة، وبالتالي فقد أكدت استطلاعات الرأي بأن الأمريكيين كانوا مهتمين بدراما المحاكمة أكثر من اهتمامهم بالحرب في أوكرانيا، وباتت المحاكمة على مرأى ومسمع الملايين، والكل أراد أن ينصف الرجل.من هنا جاء أعترافه بأن:«هيئة المحلفين أعادت لي حياتي. لقد أخجلتم تواضعي حقا»، وأضاف:«الحقيقة لا تزول أبداً».شاكيرا‭ ‬ودفاع‭ ‬برشلونة‭:‬Whenever Wherever الأغنية التي ضج بها العالم، والمغنية التي سحرت الجميع بأدائها العالي، ليس هذا فقط بل بقصة الحب التي جمعتها مع نجم كرة القدم جيرارد بيكيه. بطل نادي برشلونة في مركز الدفاع، الذي كسب قلب شاكيرا، وأنجبت منه طفلين، ورغم أنها تكبره بعشر سنوات، إلا أن الحب والشغف لم يمنعهما من إعلان العلاقة.بدأت قصّة هذا الثنائي عام 2010، حين كان يمثل معها في أغنيتها المصورة «واكا واكا» (Waka Waka)، وهي أغنية كأس العالم للعام 2010. أعلنت شاكيرا عن علاقتهما بشكل رسمي في مارس 2011 عبر تويتر وفيسبوك، وذلك بصورة تظهرهما معاً.