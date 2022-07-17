أكثر الأبراج كذبا عند الرجال.. إحذري من هؤلاء

قد يكذب الناس من وقت لآخر إما لحماية مشاعر أحدهم أو للخروج من أي مأزق أمام الآخرين، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يمكن أن يجعلوا العالم مكاناً صعباً، وفي كثير من الأحيان يعتمدون على الخداع والإحتيال للحصول على ما يريدون ولتجنب المواجهات. وفقاً لعلم الفلك والأبراج، فإنّ برج الحمل والجوزاء والأسد والجدي والدلو من علامات الأبراج التي تستخدم الكذب وسيلة للإبتعاد عن الأحكام والإتهامات، لكن أكاذيبهم لا تهدف إلى إيذاء أي شخص.

إليكِ أكثر الأبراج كذبا عند الرجال

الرجل برج الحمل

لا يُحب الرجل برج الحمل الكذب حقاً لكنه مع ذلك سيفعل ذلك لإنقاذ نفسه. يتجنب المواجهات لأنها تجعله يشعر بالحرج وعدم الإرتياح. سوف ينحرف عن الحقيقة قليلاً حتى لا يقع في مأزق. لا يُمانع إطلاقاً من قول بعض الأكاذيب بين حين إلى آخر، ويسهل تصديق أكاذيبه لأنه لا يقوم بتضخيم الأمور. إنه يكذب للخروج من المشاكل، وليجعل نفسه أفضل مما هو عليه، وللحصول على ما يريد.

الرجل برج الجوزاء

يملك الرجل برج الجوزاء خيالاً واسعاً يُمكّنه من إختلاق الأكاذيب لدرجة أنّ كل من حوله يصدق الأكاذيب التي يروّج لها. صحيح أنه يميل للمبالغة لكن أكاذيبه متقنة لدرجة أنَّ المستحيل الذي يصعب تصديقه يتحول إلى أمر يسهل تصديقه بالنسبة للآخرين. سوف يُغير الحقيقة في غمضة عين لأنّ الكذب بهذه السهولة بالنسبة له. إنه يتجنب المواجهات بأي ثمن لأنه يتعين عليه الإحتفاظ بوضعه كأكثر شخص إجتماعي بين الجميع. يصنع أكاذيب رائعة، وذلك بفضل شخصيته المزدوجة، إضافة إلى امتلاكه قدرة خارقة لجعل أي شيء يمكن تصديقه.

الرجل برج الأسد

يمتلك الرجل برج الاسد شخصية دبلوماسية لذلك فإنّ الكذب هو ضرورة ملحّة بالنسبة إليه. قد يقول الحقيقة بداية الأمر لكن مع تطور الحديث فهو يبدأ بتضخيم الأمور وتحرفيها، وكلما شعر بأنّ المستمع منبهر بما يقوله كلما قام بالكذب أكثر. يحاول التصرف بمزيد من التفوق من خلال الكذب بشأن الشهرة والشعبية وما إلى ذلك. يكذب كثيراً من أجل الوصول لأهدافه ولكنه لا يُحب أن يكذب عليه أحد، وفي حال إنكشف أمره، يرفض الإعتراف ويبدأ بإختراع كذبة جديدة ليُخرج نفسه من المأزق.

الرجل برج الجدي

بالنسبة للرجل برج الجدي فالغاية تبرر الوسيلة. يستخدم الكذب للوصول الى مصالحه الشخصية، ويقوم بترتيب كلماته جيداً قبل أن يتفوّه بها، فهو يتمتّع بذكاءٍ حاد يجعله يكذب بسهولة، كما أنه يستمتع بالأكاذيب، ويعتبرها نوعاً من التسلية والمرح. ومن ناحية أخرى، لا يستطيع أي أحد أن يكذب عليه لأنه يحلّل ولا يصدّق الأمور بسهولة. فالكذب أصبح كالهواية بالنسبة له، ويستخدمه لتحقيق مصالحه الشخصية، وللتهرب من المواقف المحرجة. كما أنه يبني أكاذيبه على ثقة ويُبدع في قولها.

الرجل برج الدلو

يُعد الكذب بالنسبة للرجل برج الدلو وسيلة لجعل الآخرين يشعرون بالإطمئنان، وعليه فإنّ كذبه ينبع من طيبة قلبه. وعادةً تكون الأسباب إما لحماية الآخرين أو حماية نفسه من الأذى وفي جميع الأحوال وبسبب طباعه اللطيفة جداً فإنَّ محيط الرجل الدلو لا يغضب منه حين يكذب بل يسامحه بسرعة وسهولة. طبيعته اليقظة تجعله يُلاحظ كل شيء وينتبه لكل التفاصيل، الأمر الذي يُمكّنه من الخروج بالأكاذيب المثالية التي تناسب الوضع. لا يمانع في الكذب حين تكون الحقيقة عائقاً أمام حل مشكلة معينة، لكن رغم ذلك فهو يُفكر بالأمر مراراً وتكراراً قبل القيام بذلك.

(الجميلة)