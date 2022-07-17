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المرأة

بجلسة تصوير جريئة ووضعيات مُثيرة.. هيفا وهبي تُشعل المواقع شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
17-07-2022 | 00:43
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت هيفا بإطلالة لافتة حيث ارتدت فستانا ضيقا باللون البنفسجي وبفتحة عند الجانب مع قفازات يد باللون نفسه.

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على الإطلالة وعلى جمال هيفا، الا ان البعض وصفها بالجريئة" نوعا ما ولاسيما في الصور التي كانت تجلس فيها على كرسي حيث اعتبر البعض ان هذه الصور أظهرتها بوضعيات مُثيرة.

 

وتحصد هيفا حالياً نجاح أغنية "تيجي" التي أطلقتها منذ أيام والتي تحقق انتشارا واسعاً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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