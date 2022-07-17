بعدما لفتت الأنظار بفستان ساتان أسود.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بـ "الهوت شورت" (صورة)

أصبحت دانا الحلاني الابنة الصغرى للفنان عاصي الحلاني حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بإطلالاتها اللافتة.

فبعد ظهورها بفستان ساتان باللون الأسود خطفت فيه الأنظار، نشرت دانا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بـ "شورت" باللون الزهري وقميص باللون الرمادي وذلك خلال قضائها عطلة في جنوب فرنسا.

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دانا لم تختر مجال الفن كشقيقتها مارينا وشقيقها الوليد، بل درست إدارة الأعمال كما اختارت ان تدرس أيضا مجال "الطبخ" في أهم معهد في باريس وهي تعمل حاليا في أحد أهم المطاعم في العاصمة الفرنسية.