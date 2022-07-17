29
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الزبادي منتهي الصلاحيّة من مكوّنات الأقنعة التجميليّة
Lebanon 24
17-07-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن مفهوم إعادة التدوير انتقل من الموضة إلى عالم الجمال، وخير مثال على ذلك استعمال الزبادي المنتهي الصلاحية في مجموعة من الأقنعة التجميليّة المنزليّة التي تعتني بالبشرة الفاقدة للحيوية، الشاحبة، والتي تعاني من مشكلة حبّ الشباب.
Advertisement
يحدث للجميع عدم استهلاك كامل المنتجات الطازجة قبل انتهاء مدة صلاحيتها، فينتهي الأمر بها في سلّة المهملات. ولكن فيما يتعلّق بالزبادي من الممكن إعادة تدويره واستعماله لتحضير أقنعة تجميليّة منزليّة كونه رغم انتهاء مدة صلاحيته لا يفقد شيئاً من فوائده في مجال العناية بالبشرة.
يتميّز الزبادي بكونه مكوناً مثالياً في المجال التجميلي، نظراً لخصائصه المقوّية، المضادة للالتهاب، المهدّئة ولكن أيضاً المعزّزة للشباب. وهو عند خلطه بمكوّنات أخرى يتحوّل إلى أقنعة تجميليّة تحلّ عدة مشاكل ممكن أن تعاني منها البشرة.
قناع مرطّب بالزبادي والعسل
يعتني هذا القناع بالبشرة الفاقدىة للحيوية، وهو يعتمد على فوائد الزبادي والعسل ليؤمّن للجلد الترطيب، والتغذية، والتهدئة، والترميم. لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل. يُطبّق هذا القناع على الوجه، ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. يُنصح بتكرار استعماله مرة أسبوعياً.
قناع مُعزّز للإشراق بالزبادي والخيار
يُساهم الخيار في إنعاش البشرة وتعزيز إشراقها مما يجعل استعماله ممتعاً في الخلطات التجميليّة الصيفيّة. أما قناع الزبادي والخيار فيُضفي النضارة على كافة أنواع البشرات. لتحضيره ضعي في الخلاط الكهربائي ملعقتين من الزبادي وربع حبّة من الخيار ثمّ شغّليه لبضع دقائق. أما النتيجة فتكون الحصول على قناع يسهل تطبيقه على البشرة وتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. يُنصح بتكرار استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.
قناع مضاد لحب الشباب بالزبادي وزيت شجرة الشاي
يتميّز زيت شجرة الشاي الأساسي بفعاليته في مجال علاج حب الشباب، وهو عند إضافته إلى اللبن يُساهم في تنقية البشرة ومعالجة البثور الظاهرة عليها.
لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي و3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً. يمكن استعماله مرتين أو ثلاثة أسبوعياً لتسريع التخلّص من هذه المشكلة التجميليّة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
12:25 | 2022-07-17
17/07/2022 12:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
05:00 | 2022-07-17
17/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
14:30 | 2022-07-17
17/07/2022 02:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
13:51 | 2022-07-17
17/07/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:30 | 2022-07-18
بإطلالة تتخطى المحظور.. وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر ببكيني مُثير في دبي (صور)
02:37 | 2022-07-18
بفستان مُثير مكشوف الظهر.. ستيفاني صليبا حديث المواقع بآخر إطلالة لها (فيديو)
01:35 | 2022-07-18
ظهرت كملكات الإغريق.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في اليونان شاهدوا الصور
16:00 | 2022-07-17
سهير رمزي تكشف حقيقة تعاونها مع سمية الخشاب في مسلسل جديد
14:00 | 2022-07-17
فنانة شهيرة تقضى عطلة الصيف في جزيرتها المفضلة (صورة)
11:00 | 2022-07-17
على أنغام "الغزالة رايقة".. مذيعة الـ"أل بي سي" تستمتع بشهر العسل إلى جانب زوجها
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 10:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 10:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 10:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact