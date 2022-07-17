الزبادي منتهي الصلاحيّة من مكوّنات الأقنعة التجميليّة

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يحدث للجميع عدم استهلاك كامل المنتجات الطازجة قبل انتهاء مدة صلاحيتها، فينتهي الأمر بها في سلّة المهملات. ولكن فيما يتعلّق بالزبادي من الممكن إعادة تدويره واستعماله لتحضير أقنعة تجميليّة منزليّة كونه رغم انتهاء مدة صلاحيته لا يفقد شيئاً من فوائده في مجال العناية بالبشرة.



يتميّز الزبادي بكونه مكوناً مثالياً في المجال التجميلي، نظراً لخصائصه المقوّية، المضادة للالتهاب، المهدّئة ولكن أيضاً المعزّزة للشباب. وهو عند خلطه بمكوّنات أخرى يتحوّل إلى أقنعة تجميليّة تحلّ عدة مشاكل ممكن أن تعاني منها البشرة. يبدو أن مفهوم إعادة التدوير انتقل من الموضة إلى عالم الجمال، وخير مثال على ذلك استعمال الزبادي المنتهي الصلاحية في مجموعة من الأقنعة التجميليّة المنزليّة التي تعتني بالبشرة الفاقدة للحيوية، الشاحبة، والتي تعاني من مشكلة حبّ الشباب.يحدث للجميع عدم استهلاك كامل المنتجات الطازجة قبل انتهاء مدة صلاحيتها، فينتهي الأمر بها في سلّة المهملات. ولكن فيما يتعلّق بالزبادي من الممكن إعادة تدويره واستعماله لتحضير أقنعة تجميليّة منزليّة كونه رغم انتهاء مدة صلاحيته لا يفقد شيئاً من فوائده في مجال العناية بالبشرة.يتميّز الزبادي بكونه مكوناً مثالياً في المجال التجميلي، نظراً لخصائصه المقوّية، المضادة للالتهاب، المهدّئة ولكن أيضاً المعزّزة للشباب. وهو عند خلطه بمكوّنات أخرى يتحوّل إلى أقنعة تجميليّة تحلّ عدة مشاكل ممكن أن تعاني منها البشرة.



يعتني هذا القناع بالبشرة الفاقدىة للحيوية، وهو يعتمد على فوائد الزبادي والعسل ليؤمّن للجلد الترطيب، والتغذية، والتهدئة، والترميم. لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل. يُطبّق هذا القناع على الوجه، ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. يُنصح بتكرار استعماله مرة أسبوعياً. قناع مرطّب بالزبادي والعسليعتني هذا القناع بالبشرة الفاقدىة للحيوية، وهو يعتمد على فوائد الزبادي والعسل ليؤمّن للجلد الترطيب، والتغذية، والتهدئة، والترميم. لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل. يُطبّق هذا القناع على الوجه، ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. يُنصح بتكرار استعماله مرة أسبوعياً.