بفستان مُثير مكشوف الظهر.. ستيفاني صليبا حديث المواقع بآخر إطلالة لها (فيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه بإطلالة أنيقة.

ستيفاني ارتدت فستانا طويلا مكشوف الظهر وبفتحة عند الجانب باللون البنفسجي، ونسقت معه حذاء باللون نفسه. واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان.

وانهالت التعليقات التي أثنت على إطلالة ستيفاني، واعتبر العديد من المتابعين انها من أجمل الإطلالات التي ظهرت فيها في الفترة الأخيرة.