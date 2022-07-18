بفستان أبيض مُثير ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة.. وظهور نادر لزوجها (صور)

احتفلت الممثلة جوي سلامة بعيد ميلادها بأجواء مميزة مع أصدقائها وزوجها آلان الحايك.

ونشرت جوي مجموعة صور من المناسبة على حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جوي بفستان مُثير أبيض مكشوف الظهر وهي تقطع قالب الحلوى المميز الذي صمم للمناسبة.

يُذكر ان جوي شاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية، من بينها "راحوا"، "اتهام" "صولو الليل الحزين" ، "بردانة أنا"، وغيرها.