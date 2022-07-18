بعد ظهورها ببطن منتفخ.. الفنانة الشابة حديث الجمهور وتعليق لافت منها

سخرت الفنانة الشابة منة عرفة من الأخبار التي تم تداولها عن حملها بعد ظهورها ببطن منتفخ في إحدى صورها.



ونفت منة تلك الأخبار بعد ردّها على أحد متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، حول حقيقة كونها حاملاً، حيث سألها: "ألف مبروك على الحمل... هو باين"... لتجيبه قائلة: "هو إيه اللي باين معلش، حضرتك فهمت غلط، ده كرش بعد ما فطرت فطار خفيف، الكرش طلع عادي جدًا". وأضافت: "وبعدين للدرجة دي إنتو متعودين عليا ممشوقة القوام؟".

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