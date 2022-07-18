Advertisement

المرأة

بعد ظهورها ببطن منتفخ.. الفنانة الشابة حديث الجمهور وتعليق لافت منها

Lebanon 24
18-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-972307-637937449177217751.jpg
Doc-P-972307-637937449177217751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخرت الفنانة الشابة منة عرفة من الأخبار التي تم تداولها عن حملها بعد ظهورها ببطن منتفخ في إحدى صورها.

ونفت منة تلك الأخبار بعد ردّها على أحد متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، حول حقيقة كونها حاملاً، حيث سألها: "ألف مبروك على الحمل... هو باين"... لتجيبه قائلة: "هو إيه اللي باين معلش، حضرتك فهمت غلط، ده كرش بعد ما فطرت فطار خفيف، الكرش طلع عادي جدًا". وأضافت: "وبعدين للدرجة دي إنتو متعودين عليا ممشوقة القوام؟".
Advertisement
 


ولفتت منة عرفة أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها، وذلك بعد نشرها صورتين ظهرت فيهما بفستان ضيق أسود اللون أظهر بطنها منتفخاً، ما جعل أخبار الحمل تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-07-18
05:00 | 2022-07-18
04:19 | 2022-07-18
03:30 | 2022-07-18
02:37 | 2022-07-18
01:35 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website