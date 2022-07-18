6 نصائح لإصلاح شعركِ المتقصف

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الحصول على لوك جديد عبر تصفيف الشعر بالحرارة أو صبغه؛ أمر ممتع، لكن كليهما قد يؤدي إلى أثر جانبي غير مرغوب فيه، وهو تقصف الشعر، ومع ذلك فإن الحرارة والصبغات ليست السبب الوحيد وراء تقصف الشعر، فتمشيطه بقوة أو في حال التبلل مثلاً يؤدي إلى تقصفه، أيضاً عقده بأنماط ضيّقة لأوقات طويلة يسبب التقصف... عموماً عليكِ معرفة السبب وراء تقصف شعرك حتى تتجنبيه. وإذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك على إصلاح شعرك المتقصف، وإعادته إلى حالته الصحية اللامعة. تابعي القراءة.1- كوني لطيفة مع شعرك.. خاصة وهو مبللعندما يكون شعرك مبللاً؛ يكون في أضعف حالاته، وهذا يستدعي التعامل معه بلطف، لا تحاولي تمشيطه أو تصفيفه ولا تجففيه عبر فركه بالمنشفة، بل اتركيه يجف في الهواء، ولو استدعى الأمر استخدام المنشفة، فاستخدميها بلطف على شعرك، ولا تستخدمي الحرارة لتجفيفه بسرعة، يمكنكِ فقط استخدام السيشوار في وضع البارد لتجفيفه بسرعة دون إتلافه.2- استخدمي شامبو خالياً من السلفاتالسلفات مادة تجرد الشعر من الزيوت الطبيعية التي تقويّه وتمنحه المظهر الصحي، لذا فاستخدام شامبو يحتوي على السلفات يسبب ضعف الشعر وتقصفه. احرصي على اختيار نوع شامبو خال من السلفات للحفاظ على شعر قوي وصحي ولامع.3- قللي عد مرات غسل شعركالإفراط في غسل الشعر يفقده الزيوت الطبيعية ويجعله ضعيفاً قابلاً للتكسر والتقصف، لذا قللي عدد مرات غسيله. تكفي مرتان في الأسبوع لتنظيفه والحفاظ عليه في نفس الوقت.4- استخدمي واقي الحرارةإذا كنتِ ستستخدمين الحرارة لتصفيف شعرك، من المهم أن تستخدمي أولاً منتجاً واقياً للشعر من الحرارة، وهناك العديد من المنتجات المتوفرة المخصصة للاستخدام قبل الحرارة لحماية الشعر من تأثير الحرارة العالية.5- قللي استخدام الحرارة على الشعرمن الصعب الاستغناء بالكامل عن أدوات التصفيف بالحرارة مثل السيشوار أو المكواة، ولكن يمكن تقليل استخدامها على الشعر.من المهم أيضاً استخدام أدوات الحرارة على أقل درجة حتى لا يتأثر الشعر بالحرارة المرتفعة، وينصح الخبراء بعدم تمرير أدوات الحرارة على نفس الخصلة مرتين.6- حافظي على ترطيب شعرك وحمايتهشعرك مثل بشرتك يتأثر بالأشعة فوق البنفسجية، لذا احرصي على استخدام منتج لوقاية الشعر من أشعة الشمس.أيضاً احرصي على ترطيب شعرك باستمرار، فجفاف الشعر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعفه وتقصفه.