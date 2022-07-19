29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تألقت به بحفلها في قبرص... كم بلغ سعر فستان نجوى كرم الأزرق والأبيض؟ (صورة)
Lebanon 24
19-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم تخطيها سن الخمسين، فإن رشاقتها وإطلالاتها المميزة تثبت أن العمر مجرد رقم، إذ إن النجمة اللبنانية نجوى كرم ماتزال قادرةً على أن تلفت الانتباه في كلِ مرةٍ تُطل بها على الجمهور.
ومؤخراً، أحيت صاحبة أغنية "عاشقة أسمراني" حفلاً غنائياً في قبرص ضمن مهرجان "يلا قبرص" الغنائي "ليالي إكسترا فاغانزا"، واختارت أن تطل على الحضور بفستانٍ أزرق اللون من مجموعة "Resort 2022"، للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
Advertisement
وتميز هذا الفستان، الذي جاء من قماش الأورغانزا ودون أكمام أو حمالات، بتداخل ألوان الأزرق والأبيض فيه بطبعاتٍ مختلفة، وبحزامٍ رفيعٍ توسط خصرها، ويصل سعره إلى 4700 جنيه إسترليني (ما يعادل 5581 دولاراً).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى إلى الموظفين.. هذا ما تم إقراره بشأن الرواتب
Lebanon 24
بُشرى إلى الموظفين.. هذا ما تم إقراره بشأن الرواتب
12:09 | 2022-07-18
18/07/2022 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
15:43 | 2022-07-18
18/07/2022 03:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
08:47 | 2022-07-18
18/07/2022 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتكاكٌ بين فنان وعناصر الجيش عند أحد الحواجز في البقاع.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
احتكاكٌ بين فنان وعناصر الجيش عند أحد الحواجز في البقاع.. إليكم ما حصل
13:29 | 2022-07-18
18/07/2022 01:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة قتل.. ضابطٌ في "قوى الأمن" يتعرّض للطعن بسكين داخل مُنتجع!
Lebanon 24
محاولة قتل.. ضابطٌ في "قوى الأمن" يتعرّض للطعن بسكين داخل مُنتجع!
12:45 | 2022-07-18
18/07/2022 12:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:30 | 2022-07-19
ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه بإطلالة أنيقة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
04:12 | 2022-07-19
بأجواء مميزة ستيفاني صليبا تشارك شقيقتها حفل توديع العزوبية.. شاهدوا جمال العروس (صور)
03:25 | 2022-07-19
فيديو طريف لنجوى كرم ينتشر.. ظهرت وهي تلهو بطريقة طفولية! (فيديو)
02:50 | 2022-07-19
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بالمايوه.. ظهرت مع حبيبها على شاطئ البترون (صور)
01:19 | 2022-07-19
شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالاً.. ظهرت بإطلالة مُثيرة في إمارة موناكو شاهدوا الفيديو
16:00 | 2022-07-18
6 نصائح لإصلاح شعركِ المتقصف
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
19/07/2022 13:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
19/07/2022 13:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
19/07/2022 13:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact