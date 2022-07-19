تألقت به بحفلها في قبرص... كم بلغ سعر فستان نجوى كرم الأزرق والأبيض؟ (صورة)

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رغم تخطيها سن الخمسين، فإن رشاقتها وإطلالاتها المميزة تثبت أن العمر مجرد رقم، إذ إن النجمة اللبنانية نجوى كرم ماتزال قادرةً على أن تلفت الانتباه في كلِ مرةٍ تُطل بها على الجمهور.ومؤخراً، أحيت صاحبة أغنية "عاشقة أسمراني" حفلاً غنائياً في قبرص ضمن مهرجان "يلا قبرص" الغنائي "ليالي إكسترا فاغانزا"، واختارت أن تطل على الحضور بفستانٍ أزرق اللون من مجموعة "Resort 2022"، للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.وتميز هذا الفستان، الذي جاء من قماش الأورغانزا ودون أكمام أو حمالات، بتداخل ألوان الأزرق والأبيض فيه بطبعاتٍ مختلفة، وبحزامٍ رفيعٍ توسط خصرها، ويصل سعره إلى 4700 جنيه إسترليني (ما يعادل 5581 دولاراً).