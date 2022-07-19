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المرأة

شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالاً.. ظهرت بإطلالة مُثيرة في إمارة موناكو شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
19-07-2022 | 01:19
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تتواجد جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار معها في إمارة موناكو جنوب فرنسا في إجازة صيفية.

 

وقد نشرت جنيفر فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام خطفت فيه الأنظار، حيث ارتدت "كروب توب" مكشوفا وملونا وتنورة طويلة بفتحة تصل إلى أعلى الساق من القماشة نفسها وتظهر خلفها طبيعة إمارة موناكو الخلابة.

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A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)


 
 

يُذكر ان جنيفر كانت مذيعة طقس في قناة الـ mtv الا انها تركت هذا المجال.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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