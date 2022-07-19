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المرأة

مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بالمايوه.. ظهرت مع حبيبها على شاطئ البترون (صور)

Lebanon 24
19-07-2022 | 02:50
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورا جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البترون.

 

وظهرت ساندرا بمايوه باللونين الأبيض والأزرق ووضعت فوقه فستانا شفافا باللون الأزرق.

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A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وظهر في إحدى الصور حبيب ساندرا رجل الأعمال روي بو مارون.

 

وكانت ساندرا أشعلت مواقع التواصل مؤخرا بعد ظهورها بمايوه أسود مُثير على متن يخت.

 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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