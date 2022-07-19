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المرأة

فيديو طريف لنجوى كرم ينتشر.. ظهرت وهي تلهو بطريقة طفولية! (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2022 | 03:25
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نشرت الفنانة نجوى كرم مقطع فيديو عفوي على حسابها على "انستغرام" ظهرت فيه وهي تقوم بغناء أغنيتها الجديدة ولكن بطريقة طريفة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

وتمكنت نجوى من خلال مقطع قصير ظهرت فيه تجلس على درج ببدلة أنيقة باللون البرتقالي، وكانت تغني أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيي" مع مؤثرات صوتية تقوم بها بنفسه، وارفقته بتعليق كتبت فيه: "لحظات مع السآلة"، بمعنى أنها تلهو بصوتها.

 

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)


 

وأثارت هذه الخطوة المميّزة تفاعلاً كبيراً من الجمهور وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على طرافتها وأشادت بلياقتها وعفويتها التي تحرص على إبقائها واضحة على السوشيال ميديا.

 

من جهة ثانية، أحيت تجوى أخيراً حفلاً غنائياً في قبرص ضمن مهرجان "يلا قبرص" الغنائي "ليالي إكسترا فاغانزا"، واختارت فستاناً أنيقاً من مجموعة "Resort 2022"، للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

 

وجاء من قماش الأورغانزا من دون أكمام، بتداخل ألوان الأزرق والأبيض فيه بطبعاتٍ صيفية مليئة بالحركة مع حزامٍ رفيعٍ يبرز الخصر، ويصل سعره إلى ما يعادل 5600 دولار.

(لها)

 

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