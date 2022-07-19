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المرأة

بأجواء مميزة ستيفاني صليبا تشارك شقيقتها حفل توديع العزوبية.. شاهدوا جمال العروس (صور)

Lebanon 24
19-07-2022 | 04:12
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شاركت الممثلة ستيفاني صليبا شقيقتها "ماريلين" حفل توديع العزوبية وسط اجواء مميزة.

 

ونشرت ستيفاني على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مجموعة صور من اجواء الحفل ظهرت فيها الى جانب شقيقتها العروس بالإضافة لشقيقتيهما الثالثة دونا.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

وقد لفتت الشقيقات الثلاث انظار المتابعين لجمالهن وإطلالتهن الناعمة، إذ تفاعل كثير منهم مع الصور متمنين لمارلين حياة زوجية سعيدة.

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