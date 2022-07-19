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المرأة

4 أخطاء تعرّض أسرتك لأزمات مالية

Lebanon 24
19-07-2022 | 16:00
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ضبط ميزانية الأسرة مهمة صعبة، خاصة إذا كانت أسرتك كبيرة ولديكِ أطفال، فميزانية أسرة كبيرة تشمل الكثير من البنود الأساسية مثل الطعام والسكن وغيرها من الأساسيات، علاوة على التكاليف الإضافية مثل أعياد الميلاد، زيارات الطبيب، مصفف الشعر، صيانة السيارة، صيانة المنزل، كل هذه البنود والعناصر تجعل المعادلة أصعب، وإذا لم تتحلي بالحكمة لضبط الميزانية، وتتجنبي الأخطاء، فقد تعرضين أسرتك لأزمات مالية تؤثر على استقرارها وأمانها.
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تابعي القراءة لتتعرفي إلى الأخطاء التي قد تقعين بها وتؤدي إلى تعرّض أسرتك لأزمات مالية.
 
1- عدم تحديد مواعيد الراتب
مواعيد الراتب الأساسي والراتب الإضافي وكل بنود دخل الأسرة، يترتب عليها بناء الهيكل الأساسي لميزانية السرة، فمعرفة مواعيد الراتب تمكنكِ من تحديد مواعيد سداد الفواتير وترتيب الأولويات، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل حسب مواعيد الدخل.
والعكس صحيح، فالعشوائية وعدم تحديد مواعيد الراتب يسبب الفوضى وعدم القدرة على ترتيب الأولويات، ما يضع الأسرة في أزمات مالية بسبب تأجيل سداد فواتير مهمة أو عاجلة، أو عدم وضع خطة مالية محكمة.
 
2- التعامل الخاطئ مع صندوق الطوارئ
كل ميزانية يجب أن تشمل مبلغ مخصص للطوارئ التي قد تتعرض لها الأسرة، مثل الأزمات الصحية، أو نفقات الصيانة غير المتوقعة.
عدم الحكمة في التعامل مع صندوق الطوارئ يعرّض الأسرة لأزمات حتماً، فقد تسحبين المال من صندوق الطوارئ بلا داعِ، وتتعرضين بعدها لطوارئ فلا تجدين مال، ما يدفعكِ للاقتراض والديون.
لذا من المهم التعامل بحكمة مع صندوق الطوارئ، وعدم سحب الأموال منه إلا لغرض المخصص له فقط.
 
3- عدم الحكمة في إنفاق المال
يجب أن تعيدي أسلوب تفكيرك في عاداتك الشرائية، فإنفاق المال في سلع باهظة بينما تتوفر بدائل جيدة وأوفر سعراً، ليس من الحكمة في شيء، أيضاً شراء سلع لستِ بحاجة إليها يسبب إهدار المال وتخريب الميزانية.
لذا من المهم أن تضعي قواعد للشراء تضمن عدم إهدار المال، وأن تلتزمي بهذه القواعد أنتِ وجميع أفراد الأسرة.
 
4- عدم التخطيط للمستقبل
يجب أن تشمل خطط الأسرة المالية، خطط قصيرة الأجل مثل العطلات والإجازات والحفلات، وخطط بعيدة الأجل مثل شراء بيت أو سيارة جديدة، وعدم وضع خطط مالية للمستقبل سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، يعرّض الأسرة لأزمات مالية، ويفسد إمكانية تطور الوضع الاجتماعي والمالي للأسرة.
المصدر: نواعم
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