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المرأة
خلاف بين غادة عبد الرازق وياسمين صبري.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
19-07-2022
|
14:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اشتعال الخلاف بين النجمتين غادة عبد الرازق وياسمين صبري، بسبب مسلسل "دنيا" الذي كانت النجمتان مرشحتين لتقديمه خلال الموسم الرمضاني الدرامي الماضي إلا أنه توقف فجأة ولم يكتمل.
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وأكدت الأخبار أنه بعد استعداد ياسمين صبري لتقديم المسلسل "دنيا"، وتتعاون فيه مع المخرج أحمد صالح، والسيناريست أمجد سري، فوجئت بالشركة المنتجة ترشح الفنانة غادة عبدالرازق للبطولة أمامها ما دعاها لعدم الموافقة على مشاركة غادة المسلسل ليتم إيقاف التحضيرات بشكل مفاجئ، برغبة من الجهة المنتجة.
وأكدت الأخبار أنه رغم موافقة غادة عبد الرازق على الفكرة، إلا أن ياسمين رفضت تواجد غادة واستبعدتها، وأخبرت مها سليم رغبتها في تقديم المسلسل بمفردها دون تواجد غادة، ورؤيتها أنه الأنسب لها بعد غيابها عن المنافسة في الماراثون الرمضاني الماضي، لكنها فوجئت بتوقف المسلسل بشكل نهائي.
من ناحيتها لم تعلق غادة عبد الرازق على الأخبار التي تم تداولها عن هذا الأمر، ليظل مصير المسلسل مجهولاً حتى تعلن الشركة المنتجة أياً من النجمتين سوف تقدمه.
المصدر: لها
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