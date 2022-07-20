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المرأة

إعتمدت تغييرات بسيطة.. شاهدوت ميغان ماركل بإطلالة مكررة!

Lebanon 24
20-07-2022 | 05:00
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رافقت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجها الأمير هاري، أثناء رحلته إلى مقر الأمم المتحدة، في يوم نيلسون مانديلا، ليلقي خطاباً خاصاً على شرف زعيم جنوب إفريقيا الراحل.

وفي أول جولة دولية لهما معاً بعد زفافهما في 2018 اختارت ماركل ثوب جيفنشي باللون الأخضر الغامق، ونسقت معه حقيبة وحذاء باللون البيج، وللحفاظ على إطلالتها الملكية الرقيقة، جمعت شعرها على هيئة كعكة منخفضة، وأضافت لمسات بسيطة من المكياج.
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وبعد ظهور ميغان ماركل، بالإطلالة السوداء في نيويورك تذكر جمهورها هذه الإطلالة التي اختارتها من قبل في دبلن عام 2018، وتم تداول الصورتين معاً، معلقين: "عندما تحب فتاة ثوباً، تحصل على كل ألوانه".
 
 
(زهرة الخليج)
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