بعد مرور 25 سنة على فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.. شاهدوا كيف أصبحت جويل بحلق (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

جويل لا زالت جميلة على الرغم من مرور السنوات، وتُعتبر من أجمل ملكات جمال لبنان اللواتي فزن باللقب.

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A post shared by Joelle Behlock (@joellebehlock)





وبدت جويل بإطلالة صيفية حيث ارتدت "توب" ملونا نسقته مع تنورة باللون الأسود.

وأثنى المتابعون على جمال وإطلالة جويل.

جويل انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1997 وتعمل الآن في مجال تصميم الأزياء وهي متزوجة من رجل الأعمال عادل نادر ولديهما 3 أبناء.