جويل مردينيان تظهر بالمايوه داخل منزلها الفخم في فرنسا.. ومُتابعة تُهاجمها: "الله يهديكي بيكفي عري" (فيديو)

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت جويل بالمايوه وهي تستمتع بإجازتها الصيفية في منزلها الفخم جنوب فرنسا .
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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
وانقسمت الآراء حول الفيديو، فبعض المتابعين أشادوا بجمال جويل، في حين هاجمها البعض الآخر، وعلقت احداهن قائلة: "الله يهديكي بيكفي عري وإغراء توبي إلى الله".
وتُثير جويل الجدل في معظم منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بملابسها الجريئة وطريقة عيشها.