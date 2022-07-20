جويل مردينيان تظهر بالمايوه داخل منزلها الفخم في فرنسا.. ومُتابعة تُهاجمها: "الله يهديكي بيكفي عري" (فيديو)

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جويل بالمايوه وهي تستمتع بإجازتها الصيفية في منزلها الفخم جنوب فرنسا .

وانقسمت الآراء حول الفيديو، فبعض المتابعين أشادوا بجمال جويل، في حين هاجمها البعض الآخر، وعلقت احداهن قائلة: "الله يهديكي بيكفي عري وإغراء توبي إلى الله".

وتُثير جويل الجدل في معظم منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بملابسها الجريئة وطريقة عيشها.