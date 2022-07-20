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المرأة

جويل مردينيان تظهر بالمايوه داخل منزلها الفخم في فرنسا.. ومُتابعة تُهاجمها: "الله يهديكي بيكفي عري" (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2022 | 03:16
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جويل بالمايوه وهي تستمتع بإجازتها الصيفية في منزلها الفخم جنوب فرنسا .

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

وانقسمت الآراء حول الفيديو، فبعض المتابعين أشادوا بجمال جويل، في حين هاجمها البعض الآخر، وعلقت احداهن قائلة: "الله يهديكي بيكفي عري وإغراء توبي إلى الله".

 

وتُثير جويل الجدل في معظم منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بملابسها الجريئة وطريقة عيشها.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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