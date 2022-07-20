Advertisement

المرأة

لماذا تغير أو لا تغير النساء أسماءهن بعد الزواج؟

Lebanon 24
20-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-972996-637939213943332242.jpg
Doc-P-972996-637939213943332242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ليس في العالم العربي فحسب تغير النساء أسماءهن بعد الزواج، فالولايات المتحدة أيضا تشهد هذه الظاهرة على نطاق واسع، رغم نشاط الحركة النسوية الذي يريد تغييرها.

وعلى سبيل المثال، غيّرت المغنية الأميركية الشهيرة،جينيفر لوبيز، اسمها الأخير بعدما تزوجت الممثل بن أفليك، وصار اسمها الآن "السيدة جينيفر لين أفليك"، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
Advertisement

وتقول الشبكة الأميركية إن نحو 20- 30 في المئة من إجمالي النساء في الولايات المتحدة فقط تحتفظ بأسماء عائلاتهن بعد الزواج، بحسب جامعة بوسطن، رغم نشاط الحركة النسوية المتنامي وتزايد الدعوات للمساواة بين الجنسين.

وحتى العقود خلت، كانت السيدات المتزوجات حديثا في الولايات المتحدة يعتمدن أسماء عائلات أزواجهن بأغلبية ساحقة، وهي عادة اجتماعية ونهج يوفر بعض الحماية القانونية والاقتصادية والعائلية.

وبحسب مديرة الأبحات والتعليم العام في مجلس العائلات المعاصرة، ستيفاني كونتز، فإن بعض الولايات الأميركية تتيح ضمانات تشمل الاحتفاظ برخصة القيادة واصطحاب الأطفال من مدارسهم والحصول على بطاقة الائتمان.

وفي تفسير الظاهرة، قالت أستاذة علم الاجتماع، ديبورا كار، إن تبني اسم الزواج يرتبط بالمفاهيم الأبوية للملكية، بما يشمل انتماء المرأة لوالدها أولا ثم لزوجها ثانيا.

وذكرت: "النساء ربما يأخذن أسماء أزواجهن بشكل قانوني، لكن من الناحية المهنية، لا يزال بوسعهن استخدام الاسم السابق للزواج".

وظلت ظاهرة تغيير الاسم الأخير للمتزوجات حتى السبعينيات، عندما دفعت الحركة النسوية نحو احتفاظ المرأة باسم عائلتها، لكن سرعان ما تراجع هذا الاتجاه في الثمانينيات، التي كانت فترة محافظة أكثر، وبعد ذلك كانت فترة متذبذبة.

ويتأثرب قرار احتفاظ المرأة باسم عائلتها بعد الزواج بعوامل اقتصادية وعائلية ودينية ورومانسية، خاصة عندما يتصل الأمر بالأطفال، بحسب أستاذة علم الاجتماع.

وعلى سبيل المثال، تغيير المرأة للاسم الأخير في هويتها يعني إعلانا للعامة أنها أصبحت زوجة لرجل، كما أن هناك ضغوطا اجتماعية تأتي من الزوج وربما من عائلته في هذا الإطار.
 
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-07-20
04:17 | 2022-07-20
03:16 | 2022-07-20
02:00 | 2022-07-20
00:36 | 2022-07-20
16:00 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website