بسبب أسعار التذاكر وكورونا... تأجيل حفل روبي!

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أعلنت الشركة المنظِّمة لحفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي والذي كان مقرراً إقامته الجمعة 29 تموز الجاري، عن تأجيل موعده الى يوم الجمعة 12 آب المقبل.وكشفت مصادر مقرّبة أن الانتقادات التي طاولت أسعار تذاكر الحفل على مواقع التواصل، والتي وصلت إلى 3500 جنيه للفرد الواحد، بالإضافة إلى انتشار الموجة السادسة من كورونا، كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الحفل لأسبوعين.وكانت الشركة المنظمة للحفل قد كشفت عن أسعار التذاكر وأماكن بيعها، وبمجرد الإعلان عنها أُثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعر التذكرة الخيالي، ووصول ثمن المنضدة الواحدة لـ15 فرداً إلى 52 ألفاً و500 جنيه.(لها)