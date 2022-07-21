جيسيكا عازار وشقيقتها تتنافسان جمالا.. شاهدوا كيف بدتا بالأبيض في مونتي كارلو (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار الموجودة حاليا في إجازة صيفية جنوبي فرنسا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جيسيكا بفستان طويل أبيض من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب .

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كما نشرت شقيقتها جنيفر مذيعة الطقس السابقة في الـMTV صورة أيضا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها أيضا باللون الأبيض حيث ارتدت فستانا قصيرا من الدانتيل وبدت أنيقة جداً.

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جيسيكا وشقيقتها كانتا يشاركان في عرض خاص للمصمم ايلي صعب في مونتي كارلو.