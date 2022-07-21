مودل روز تُثير الجدل بتصريحها: "أفضل العذاب مع الأجانب على الزواج من عربي!" (فيديو)

أعلنت عارضة الأزياء السعودية مودل روز رفضها الارتباط مجدداً من شخص عربي، بعد زواجها سابقاً من رجل الأعمال محمد الحمود وخوضها معه معاناة كبيرة.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات" إنها تفضل العذاب مع العيون الزرقاء على العذاب مع العيون غير الملوّنة.

وأشارت مازحةً إلى أنها ستعلم الأجنبي الذي ستحبه اللغة العربية ليقول لها "يا بعد كبدي".

Advertisement View this post on Instagram

A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaafter__ksa)





يُذكر أنّ الخلافات بين الحمود ومودل روز تشغل شبكات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات متبادلة حول الحقوق المادية ونزاع حول الطلاق انتهى بخلع الزوج.

(لها)