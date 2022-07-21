قبل تقديمها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. ايميه صياح بلوك جديد شاهدوا الفيديو

نشرت الممثلة ايميه صياح فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيه مع مصفف الشعر الشهير طوني المندلق لاعتماد لوك جديد.

وقامت ايميه بقص شعرها واعتمدت خصلات الـ low light ليبدو فاتحا أكثر.

وأثنى المتابعون على النتيجة حيث لاق عليها اللوك الجديد الذي ستطل به الأحد المقبل لتقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان وذلك بعد سنوات من الغياب جراء الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان وانتشار فيروس كورونا.