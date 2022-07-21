الحصول على وقت خاص بكِ يحسّن علاقتك الزوجية بخمس طرق

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الرغبة في قضاء وقت بمفردك ليس خطأ على الإطلاق، بل على العكس فإن الحصول على وقت خاص بكِ يسهم في تقوية علاقتك بزوجك، فوقتك الخاص أكثر من مجرد ساعات من الهدوء والاسترخاء، بل هو يساعد على تحسين علاقتك الزوجية بعدة طرق، يمكنكِ التعرف إليها من خلال قراءة السطور التالية.1- وقتك الخاص يمنحكِ فرصة لممارسة اهتماماتك الخاصةمن المهم ممارسة أنشطة مشتركة مع زوجك، ولكن قد يكون لكِ اهتمامات خاصة ليست مفضلة لدى زوجك، وفي هذه الحالة يكون من المستحيل إجباره على ممارسة نشاط لا يحبه، وأيضاً لا يمكنكِ الضغط على نفسك والتخلي عن شيء تحبينه وتهتمين به لمجرد أن زوجك لا يفضله، وهنا يأتي دور وقتك الخاص في الحفاظ على استمرارية ممارسة اهتماماتك الخاصة، دون الضغط على نفسك أو على زوجك.2- وقتك الخاص يعزز دوائرك الاجتماعيةبينما أنتِ مشغولة باستمرار في مهام أسرتك وعلاقتك بزوجك، يمثل وقتك الخاص فرصة ثمينة للتواصل مع أصدقائك وأهلك ودوائر الدعم المقربة منكِ، فيمكنكِ الاتصال بصديقتك بينما تمارسين الرياضة مثلاً، أو قضاء وقتك الخاص في التسوق بصحبة أختك.3- وقتك الخاص يعزز استقلاليتك ويشعركِ بالقوةفي أغلب الأحيان تعتمدين على زوجك، خاصة عندما تكونان خارج المنزل، ولكن قضاء وقت بمفردك يعلّمكِ الاعتماد على نفسك، لذا فوقتك الخاص يعزز استقلاليتك ويشعركِ بأنكِ قوية وتستطيعين القيام بأي شيء دون الحاجة إلى الاعتماد على شخص آخر.4- وقتك الخاص يعيد شحن طاقتكقضاء وقت بمفردك في القيام بأشياء تحبينها أو حتى التأمل والاسترخاء، يشبه إعادة شحن طاقتك، ويجعلكِ تشعرين بالانتعاش والحماسة، ما يسهم في تحسين دورك كزوجة وأم.5- وقتك الخاص يمنحكِ فرصة رؤية علاقتك بمنظور أفضلوقتك الخاص يوفر لكِ فرصة للابتعاد عن زوجك، هذا الابتعاد صحي، فهو يوفر لكِ مساحة كافية لرؤية علاقتك بطريقة صحيحة، وغالباً ما يكون في مصلحة العلاقة، حيث تتمكنين من رؤية مدى روعة زوجك أو وسامته، وكم أنتِ محظوظة في علاقتك بهذا الرجل الرائع.