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المرأة
إليسا تعود لمدير أعمالها
Lebanon 24
21-07-2022
|
14:00
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حقق النجمة إليسا نجاحاً كبيراً في الأشهر الأخيرة، وبعد الديو الذي جمعها مع المغربي سعد لمجرد وتخطيه الـ180 مليون مشاهد على محمّل يوتيوب، وإصدارها أغنية جديدة تخاطب فيها الوطن "زهرة الياسمين" من ألحان أسامة الرحباني، تعود هذه المرة للتعاون مع مدير أعمالها السابق أمين أبي ياغي في حفل يُقال إنه تحية لأعياد أو لمهرجانات بيروت التي نظمها أبي ياغي لسنوات، وكانت من أبرز المهرجانات التي لاقت نجاحاً ورواجاً في العاصمة بيروت، وأطلّت منها إليسا نجمة إلى جانب العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب والأجانب.
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والأسبوع الماضيتم الاعلان عن تنظيم ليلة واحدة ضمن الفعالية التي غابت لمدة عامين، وهذه المرة في كازينو لبنان.
المصدر: نواعم
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