أول ظهور لشيرين بعد تصريحاتها النارية ضد طليقها حسام حبيبب... هل عادت للاكتئاب؟ (صور)

انتشرت عبر المواقع الالكترونية صورا للنجمة شيرين عبد الوهاب أثناء قضائها الصيف في الساحل الشمالي بصحبة أصدقائها.



وظهرت شيرين بحالة جيدة ومبتسمة مع صديقاتها على شاطئ البحر.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية عن أزمة جديدة بينها وبين حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، وقالت: أنا ست قاعدة في أمان الله مع عيالي بقالنا 4 سنين شايفين الويل سافرنا الساحل لمدة أسبوع علشان ننبسط بناتي نفسيتهم تعبانة وأنا كمان بناتي مبيعرفوش يقعدوا معايا، ظروفي كانت ظروف صعبة عايشة مع زوج مبيشتغلش ومبيخرجش كنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مبعملش حاجة قاعدة بس أنا غلطت في حق نفسي في حق شيرين عبد الوهاب، بس مش عيب أن الست المشهورة تبقى إنسانة متجوزة وتحاول تحافظ على بيتها زي أي ست، كنت فاكرة أني بحافظ على بيتي بس مكنش بيت، دا كان عشة فران، فار دخل المصيدة وأكل الجبنة لحد ما يموت أنا كنت عايشة العيشة دي.