ياسمين صبري حزينة... الموت يغيب أحد أقاربها!

توفيت جدة الفنانة المصري ياسمين صبري، حيث طلبت من جمهورها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، الدعاء لها.



وكتبت ياسمين تغريدة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت جدتي.. أسألكم الدعاء".

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