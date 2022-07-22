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المرأة

ياسمين صبري حزينة... الموت يغيب أحد أقاربها!

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:00
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توفيت جدة الفنانة المصري ياسمين صبري، حيث طلبت من جمهورها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، الدعاء لها.

وكتبت ياسمين تغريدة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت جدتي.. أسألكم الدعاء".
 
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ياسمين صبري

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