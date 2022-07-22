ظهرت على متن يخت بفستان ضيق ومكشوف.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور برشاقتها (صور وفيديو)

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

جيهان لا تزال مع عائلتها في إجازة صيفية في اليونان. وقد ظهرت على متن يخت ولفتت الأنظار بفستان قصير ضيق ومكشوف الظهر أظهر رشاقتها.

وأثنى المتابعون على جمال ورشاقة جيهان علما انها تمارس الرياضة باستمرار للمحافظة على لياقتها. وقد انتشر مؤخرا فيديو لها ولعائلتها وهم يمارسون الرياضة على متن يخت.